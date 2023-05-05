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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Katringreen1
О себе
Люблю реп музыку Люблю петь пушествовать животных , бегаю на роликах на велосипеде на лыжах когда зима летом люблю ездить на море люблю много гулять
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан
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