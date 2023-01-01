⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград

Калининград
Профиль пользователя Katerinka1

фото пользователя Katerinka1

О себе

Всем привет!
Я могу сказать только так, могу общаться,почти на все,только если это все имеет интересную тему)
А вообще из моих увлечений я люблю фотографировать, обрабатывать фото,могу до ночи сидеть с ними.
Я являюсь вечным студентом - юристом)
Люблю прогулки по городу, с обязательным заходом на кофе...
Ищу простого общения. Если удаться,то зотелось бы найти хороших знакомых, с которыми можно посидеть,сходить куда либо, может даже потом и подружиться!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Калининград → другое

Найти людей,чтобы разговаривать

маленькое фото пользователя i_Rina
маленькое фото пользователя Rezeda33
маленькое фото пользователя Eugene87
маленькое фото пользователя Frolya
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Janee

Калининград → пообщаться

Недавно переехала. Ищу интересного общения.

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Калининград

маленькое фото пользователя Rati
маленькое фото пользователя Kristian
маленькое фото пользователя Artzo
маленькое фото пользователя Leshagood
маленькое фото пользователя Uana_Leg
маленькое фото пользователя kfartik
маленькое фото пользователя Naya000
маленькое фото пользователя cadabra
маленькое фото пользователя Anec
маленькое фото пользователя bella
маленькое фото пользователя 2001
маленькое фото пользователя Jerzy
маленькое фото пользователя Marianna28
маленькое фото пользователя Bekzod
маленькое фото пользователя 9996
маленькое фото пользователя Tatyana27
маленькое фото пользователя MikhailG
маленькое фото пользователя Astry
маленькое фото пользователя Kulinar
маленькое фото пользователя Tatiana1177
маленькое фото пользователя Oline
маленькое фото пользователя Karolina30
маленькое фото пользователя ProstoKit
маленькое фото пользователя Andrew22
маленькое фото пользователя Denis0814
маленькое фото пользователя Maks3609
маленькое фото пользователя Lagi
маленькое фото пользователя Yulia.K

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам