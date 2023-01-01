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Калининград
Всем привет!
Калининград
Профиль пользователя Katerinka1
О себе
Всем привет!
Я могу сказать только так, могу общаться,почти на все,только если это все имеет интересную тему)
А вообще из моих увлечений я люблю фотографировать, обрабатывать фото,могу до ночи сидеть с ними.
Я являюсь вечным студентом - юристом)
Люблю прогулки по городу, с обязательным заходом на кофе...
Ищу простого общения. Если удаться,то зотелось бы найти хороших знакомых, с которыми можно посидеть,сходить куда либо, может даже потом и подружиться!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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