О себе

Всем привет!

Я могу сказать только так, могу общаться,почти на все,только если это все имеет интересную тему)

А вообще из моих увлечений я люблю фотографировать, обрабатывать фото,могу до ночи сидеть с ними.

Я являюсь вечным студентом - юристом)

Люблю прогулки по городу, с обязательным заходом на кофе...

Ищу простого общения. Если удаться,то зотелось бы найти хороших знакомых, с которыми можно посидеть,сходить куда либо, может даже потом и подружиться!