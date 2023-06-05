Калининград
Профиль пользователя Kalkina
О себе
Очень люблю саморазвитие, спорт, духовные практики, йогу и музыку
Могу общаться на разные темы
Главное - что бы было комфортно в обе стороны 💓
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться
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