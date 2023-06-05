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Калининград
Профиль пользователя Ju1s

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О себе

Привет! Люблю рисование и анимацию, слушать роцк и метал, играть в настолки, кататься на лонгборде, комиксы, видеоигры, аниме и прочие гиковские штуки - да! Живу мемами из интернета и сомнительным чувством юмора

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться💃 Потанцевать

События пользователя

Калининград → собрать компанию

Кто хочет зарубиться в Каркассон в пятницу?

маленькое фото пользователя Snetib
маленькое фото пользователя Frolya
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SashaTen

Калининград → прогуляться, перекусить

Вечер шаурмы на ходу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Rubak1_1

Калининград → собрать компанию

Поиграем в настолки

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Kivi_huivi

Калининград → прогуляться, перекусить

Приезжаем с подругой на неделю. Ищем с кем поиграть в настолки вечером или ...

Откликнулись 2 участника

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