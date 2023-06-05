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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Ju1s
О себе
Привет! Люблю рисование и анимацию, слушать роцк и метал, играть в настолки, кататься на лонгборде, комиксы, видеоигры, аниме и прочие гиковские штуки - да! Живу мемами из интернета и сомнительным чувством юмора
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Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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