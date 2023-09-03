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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Janee
О себе
Переезжаю в Калининград с семьёй на неопределенный срок, ищу комфортное комьюнити. Люблю книжные клубы, театры, творческие мастер-классы, йогу, прогулки и шоппинг.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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