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Калининград
Профиль пользователя Janee

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О себе

Переезжаю в Калининград с семьёй на неопределенный срок, ищу комфортное комьюнити. Люблю книжные клубы, театры, творческие мастер-классы, йогу, прогулки и шоппинг.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Калининград → пообщаться

Скоро перееду. Ищу интересного общения.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя stasya_goat

Санкт-Петербург → пообщаться

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя MuriMur

Смоленск → пообщаться

А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Alex_hase

Москва → пообщаться

Ищу лёгкого позитивного общения)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Helen25

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alzara

Москва → пообщаться

Совсем не понимаю как пользоваться приложением:(

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Love86

Москва → пообщаться

Найти темы для душевного разговора, а далее продолжить за вкусным кофе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Va6_kinolog

Новосибирск → пообщаться

Воспитание наших пушистых друзей! 🐶🐱 Расскажу много интересного☺

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Enerdgi

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай общаться искренне _без масок;)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Olenka2010

Тула → пообщаться

Вот уж не думалось, что в 36 лет друзей приходится искать так...

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anna.tche

Пермь → пообщаться

Что у тебя сегодня было хорошего?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Monita

Ижевск → пообщаться

Поговорить о жизни,об отношениях окружающих,о фильмах

Откликнулся 1 участник

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