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Калининград
Профиль пользователя IRINAST

фото пользователя IRINAST

О себе

Я меломан , люблю выпить и потанцевать ,театры ,кино и концерты . Можно посмотреть кино или просто поговорить.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

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Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться и поболтать по душам)

Откликнулись 2 участника

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