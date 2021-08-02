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Калининград
Калининград
Профиль пользователя IRINAST
О себе
Я меломан , люблю выпить и потанцевать ,театры ,кино и концерты . Можно посмотреть кино или просто поговорить.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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