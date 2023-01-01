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Калининград
Профиль пользователя Irina_Semkina

фото пользователя Irina_Semkina

О себе

Предприниматель, собственный бренд одежды, танцую тверк, тренируюсь, пью винишко Пино Гриджо, юморю

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

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