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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Irina_Semkina
О себе
Предприниматель, собственный бренд одежды, танцую тверк, тренируюсь, пью винишко Пино Гриджо, юморю
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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