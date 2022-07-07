Вернулась в Калининград спустя пять лет после переезда в Сочи. Ищу новых друзей) веселая, люблю петь, прогулки по морскому проминаду и многое другое.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Калининград → Другое Го гулять и весело проводить время)

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