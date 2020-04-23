Калининград
Профиль пользователя H.u.L.i.G.a.N

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О себе

Весёлый парнишка
Занимаюсь спортом ( бокс и кикбоксинг)
Учусь на тренера .
Работаю на двух работах

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

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События пользователя

Калининград → собрать компанию

Лето началось)

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