О себе

Я задрот, играю в комп. Из игр люблю симуляторы и прикольные котперативчики. Если ты любишь Statdew valley - то мы уже друзья 🤝

Очень люблю играть в настолки, правда играю не часто, так как нет компании.

А еще я очень люблю игру vrchat. У меня есть шлем и фулбади трекинг. Правда сейчас я не часто игра, потому что у меня слабый ноут 🙃

Зато я с мужем делаю аватары и сейчас начинаю изучать 3д моделирование, так что есть ли изучаешь или знаешь zbrush нам будет о чем поговорить.

Я так же сейчас стараюсь следить за своим питанием и физ. нагрузками, но у меня не очень получается 😅

А из музыки я люблю хардбас, техно, хардстайл, Дарк клаббинг, но могу и инстасамку послушать 🤷‍♀️