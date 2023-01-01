Калининград
Профиль пользователя HoneyMoon
О себе
Я задрот, играю в комп. Из игр люблю симуляторы и прикольные котперативчики. Если ты любишь Statdew valley - то мы уже друзья 🤝
Очень люблю играть в настолки, правда играю не часто, так как нет компании.
А еще я очень люблю игру vrchat. У меня есть шлем и фулбади трекинг. Правда сейчас я не часто игра, потому что у меня слабый ноут 🙃
Зато я с мужем делаю аватары и сейчас начинаю изучать 3д моделирование, так что есть ли изучаешь или знаешь zbrush нам будет о чем поговорить.
Я так же сейчас стараюсь следить за своим питанием и физ. нагрузками, но у меня не очень получается 😅
А из музыки я люблю хардбас, техно, хардстайл, Дарк клаббинг, но могу и инстасамку послушать 🤷♀️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам