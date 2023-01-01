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Калининград
Профиль пользователя HoneyMoon

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О себе

Я задрот, играю в комп. Из игр люблю симуляторы и прикольные котперативчики. Если ты любишь Statdew valley - то мы уже друзья 🤝
Очень люблю играть в настолки, правда играю не часто, так как нет компании.
А еще я очень люблю игру vrchat. У меня есть шлем и фулбади трекинг. Правда сейчас я не часто игра, потому что у меня слабый ноут 🙃
Зато я с мужем делаю аватары и сейчас начинаю изучать 3д моделирование, так что есть ли изучаешь или знаешь zbrush нам будет о чем поговорить.
Я так же сейчас стараюсь следить за своим питанием и физ. нагрузками, но у меня не очень получается 😅
А из музыки я люблю хардбас, техно, хардстайл, Дарк клаббинг, но могу и инстасамку послушать 🤷‍♀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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