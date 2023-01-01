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Калининград
Профиль пользователя Gelja

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

1,5месяцев в калининграде хочу сходить в караоке или в клуб потанцеват

маленькое фото пользователя Erida
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastas1a

Калининград → прогуляться, перекусить

Я Настя, 21 год. Я в Калининграде пол года, буду рада встретить подругу.

Откликнулся 1 участник

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