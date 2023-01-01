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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Gelja
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр💨 Кальян🍷 Алкоголь
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