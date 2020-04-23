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Калининград
Профиль пользователя Frolya

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О себе

У меня есть собака, поэтому если у тебя тоже есть собака мы можем прогуляться вместе. И даже если у тебя нет собаки, мы вместе можем прогуляться с моей)) Но в целом, я за новые знакомства, интересное общение и времяпрепровождение.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес
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