О себе

У меня есть собака, поэтому если у тебя тоже есть собака мы можем прогуляться вместе. И даже если у тебя нет собаки, мы вместе можем прогуляться с моей)) Но в целом, я за новые знакомства, интересное общение и времяпрепровождение.