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Калининград
Профиль пользователя Erida

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О себе

Привет! Мне 26 лет, переехала в Калининград из Читы. Нравятся видео игры, обожаю кино, но не люблю ходить в кинотеатры. Восхищаюсь природой, но не навижу насекомых. Хочется найти человека с которым я могу поделиться всем, но и буду рада простым знакомствам. Я застенчивая с незнакомыми и не сильно активная, значит нужна противоположность, которая меня будет "пинать" 🤣

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Калининград → пообщаться

Прежде чем куда-то звать, хотелось бы пообщаться, чтобы прогулка не была тихой 😊

Калининград → пообщаться

Хочу найти хороших подруг.

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Откликнулся 1 участник

Калининград → пообщаться

Давай поговорим о увлечениях😉

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 211 участников

маленькое фото пользователя Gelja

Калининград → прогуляться, перекусить

1,5месяцев в калининграде хочу сходить в караоке или в клуб потанцеват

Откликнулся 1 участник

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