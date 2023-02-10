О себе

Привет! Мне 26 лет, переехала в Калининград из Читы. Нравятся видео игры, обожаю кино, но не люблю ходить в кинотеатры. Восхищаюсь природой, но не навижу насекомых. Хочется найти человека с которым я могу поделиться всем, но и буду рада простым знакомствам. Я застенчивая с незнакомыми и не сильно активная, значит нужна противоположность, которая меня будет "пинать" 🤣