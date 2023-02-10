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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Erida
О себе
Привет! Мне 26 лет, переехала в Калининград из Читы. Нравятся видео игры, обожаю кино, но не люблю ходить в кинотеатры. Восхищаюсь природой, но не навижу насекомых. Хочется найти человека с которым я могу поделиться всем, но и буду рада простым знакомствам. Я застенчивая с незнакомыми и не сильно активная, значит нужна противоположность, которая меня будет "пинать" 🤣
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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