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Калининград
Профиль пользователя ElenaVasileva24

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О себе

Врач по образованию, маркетолог по профессии. Люблю танцевать, кататься на парусных яхтах, изучать английский, общаться с людьми, заниматься саморазвитием — любопытный и открытый к новому человек. Люблю природу, особенно в последнее время. Не люблю, когда рядом со мной курят, рэд флэг.

Здесь ищу такого же открытого и инициативного человека. Не охочусь за миллионерами, но мне важно, чтоб мужчина был деятельным, не сидел на попе, шел к своим целям. И ухаживал. Всё-таки хочется романтики😌

Живу в Москве, но сейчас отдыхаю в Калининграде. Хочу найти компанию и классно провести вечер)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро
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