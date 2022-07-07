О себе

Врач по образованию, маркетолог по профессии. Люблю танцевать, кататься на парусных яхтах, изучать английский, общаться с людьми, заниматься саморазвитием — любопытный и открытый к новому человек. Люблю природу, особенно в последнее время. Не люблю, когда рядом со мной курят, рэд флэг.



Здесь ищу такого же открытого и инициативного человека. Не охочусь за миллионерами, но мне важно, чтоб мужчина был деятельным, не сидел на попе, шел к своим целям. И ухаживал. Всё-таки хочется романтики😌



Живу в Москве, но сейчас отдыхаю в Калининграде. Хочу найти компанию и классно провести вечер)