⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград
Калининград
Врач по образованию, маркетолог по профессии. Люблю танцевать, кататься на парусных яхтах, изучать английский, общаться с людьми, заниматься саморазвитием — любопытный и открытый к новому человек. Люблю природу, особенно в последнее время. Не люблю, когда рядом со мной курят, рэд флэг.
Калининград
Профиль пользователя ElenaVasileva24
О себе
Врач по образованию, маркетолог по профессии. Люблю танцевать, кататься на парусных яхтах, изучать английский, общаться с людьми, заниматься саморазвитием — любопытный и открытый к новому человек. Люблю природу, особенно в последнее время. Не люблю, когда рядом со мной курят, рэд флэг.
Здесь ищу такого же открытого и инициативного человека. Не охочусь за миллионерами, но мне важно, чтоб мужчина был деятельным, не сидел на попе, шел к своим целям. И ухаживал. Всё-таки хочется романтики😌
Живу в Москве, но сейчас отдыхаю в Калининграде. Хочу найти компанию и классно провести вечер)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам