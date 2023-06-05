Калининград
Профиль пользователя DxD202g
О себе
Очень активный человек!
За любой движ!
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь
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