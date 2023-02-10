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Калининград
Профиль пользователя Dina3008

фото пользователя Dina3008

О себе

Меня зовут Надежда.Мои интересы - самые разные, начиная от любви к путешестаиям, когда открываешь для себя новые города, страны, заканчивая живописью и кулинарией. Но! Всегда люблю изучать и пробовать что-то принципиально новое. Ищу близких по духу людей, с кем можно интересно провести время ❤

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя i_Rina

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, выпить кофе)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Viiii

Калининград → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе☺️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Simafox

Калининград → прогуляться, перекусить

Го общаться, гулять и тусить)

Откликнулись 3 участника

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