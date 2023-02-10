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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Dina3008
О себе
Меня зовут Надежда.Мои интересы - самые разные, начиная от любви к путешестаиям, когда открываешь для себя новые города, страны, заканчивая живописью и кулинарией. Но! Всегда люблю изучать и пробовать что-то принципиально новое. Ищу близких по духу людей, с кем можно интересно провести время ❤
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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