О себе

Меня зовут Надежда.Мои интересы - самые разные, начиная от любви к путешестаиям, когда открываешь для себя новые города, страны, заканчивая живописью и кулинарией. Но! Всегда люблю изучать и пробовать что-то принципиально новое. Ищу близких по духу людей, с кем можно интересно провести время ❤