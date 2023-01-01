Калининград

Профиль пользователя DimaCube

О себе Провожу четверть своего лайф на работе, другую четверть на учёбе, предпочитаю быть полезным, ненавижу токсичность ленивость, лицемерие и льстивость

Был в сети на прошлой неделе

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