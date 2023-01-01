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Калининград
Профиль пользователя DimaCube

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О себе

Провожу четверть своего лайф на работе, другую четверть на учёбе, предпочитаю быть полезным, ненавижу токсичность ленивость, лицемерие и льстивость

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн
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