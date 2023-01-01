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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Denis123
О себе
Люблю жизнь, путешествия. Много читаю книг в различных направлениях, посещаю спортзал, бассейн. Люблю прогулки. Верю что многое зависит от нас самих,
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎲 Настольные игры
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