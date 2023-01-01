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Калининград
Профиль пользователя Denis123

фото пользователя Denis123

О себе

Люблю жизнь, путешествия. Много читаю книг в различных направлениях, посещаю спортзал, бассейн. Люблю прогулки. Верю что многое зависит от нас самих,

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎲 Настольные игры

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе , скушать пиццу например , поболтать

маленькое фото пользователя Nataly13
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofie

Калининград → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя i_Rina

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, выпить кофе)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя ProstoKit

Калининград → прогуляться, перекусить

Поехать на море и посчитать котиков

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Ks90

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя PolarDaNorth

Калининград → прогуляться, перекусить

Покурить кальян, съесть пиццу и поговорить о нашем бытие

Откликнулись 2 участника

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