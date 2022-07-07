О себе

Ищу друзей в Калининграде, 29 лет, женат, айтишнек . Люблю играть и обсуждать видеоигры, переодически катаю в настолки, из музыки люблю рокешник, инди всякое, металл, рэп, джазец(раньше играл в поп-панк группе на басу, хех), катаюсь на велике. Люблю кино. Из книг люблю читать фантастику, немного научпоп, в последнее время ещё и классику. Ищу людей на потусить/потрындеть/попить пивка.