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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Denis0814
О себе
Ищу друзей в Калининграде, 29 лет, женат, айтишнек . Люблю играть и обсуждать видеоигры, переодически катаю в настолки, из музыки люблю рокешник, инди всякое, металл, рэп, джазец(раньше играл в поп-панк группе на басу, хех), катаюсь на велике. Люблю кино. Из книг люблю читать фантастику, немного научпоп, в последнее время ещё и классику. Ищу людей на потусить/потрындеть/попить пивка.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
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