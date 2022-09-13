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Калининград
Профиль пользователя DBaggy

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О себе

будущий суд мед эксперт, так что анекдоты про патологоанатомов и обеды у меня в крови

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь

Не нравится:

🏫 Учеба

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить
Посмотреть город, попить пиво с строганиной и просто поболтать
Ростов-на-Дону → пообщаться
В поиске новых увлекательных собеседников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofie
Калининград → Другое
Выпить кофе в парке или вино на море🫀
маленькое фото пользователя Tatiana1177
Калининград → Другое
Поговорить
маленькое фото пользователя i_Rina
Калининград → Другое
Прогуляться, поболтать, выпить кофе)
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