О себе

Привет! Мне 21

У меня синдром картошки. Хочу лежать в темном теплом углу, и чтобы меня пару недель никто не трогал ,но с тобой пообщаюсь;)

Я люблю рисовать на магнитных мини холстах ,читать разные книги ,нравится гадать (о да я та ещё гадалка) ,занималась армрестлингом профессионально и давно ,люблю много гулять ,пить чай и ещё много чего. Знак зодиака рак , спокойная ,но не всегда)