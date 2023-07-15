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Калининград
Привет! Мне 21
Калининград
Профиль пользователя Dashi
О себе
Привет! Мне 21
У меня синдром картошки. Хочу лежать в темном теплом углу, и чтобы меня пару недель никто не трогал ,но с тобой пообщаюсь;)
Я люблю рисовать на магнитных мини холстах ,читать разные книги ,нравится гадать (о да я та ещё гадалка) ,занималась армрестлингом профессионально и давно ,люблю много гулять ,пить чай и ещё много чего. Знак зодиака рак , спокойная ,но не всегда)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры
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