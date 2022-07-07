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Калининград
Профиль пользователя CrazyCorn

фото пользователя CrazyCorn

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян💩 Шутки про говно🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется собрать компанию

маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Yul4onka
маленькое фото пользователя Polli123
маленькое фото пользователя AlenaIvanova
Откликнулись 4 участника

Калининград → прогуляться, перекусить

Погулять с 19 по 22 сентября

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настольные игры

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером по центру) выпить кофе, перекусить)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру и поесть шашлыка в каком нибудь заведение😅

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя KseNikA

Москва → прогуляться, перекусить

Найти новых друзей

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя w1ldrush

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки вечером

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходные . Совместный отдых.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Polin.Malin

Москва → прогуляться, перекусить

Велопрогулка по Москве

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя kfartik

Калининград → пообщаться

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйтесь к игре в квиз!

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → прогуляться, перекусить

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя CaptainXenia

Москва → собрать компанию

В парк на пикник с настолками на выходных

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Valery

Москва → собрать компанию

Поход с палатками

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя MariV666

Москва → активный отдых

Велопрогулка в Мещерском парке

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn

Москва → прогуляться, перекусить

Киновечер на крыше!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alinka.a

Москва → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию на ночной каток ?)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → собрать компанию

Большой компанией в Хачапури и вино!❤️

Откликнулось 5 участников

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