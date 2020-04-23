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Калининград
Профиль пользователя Cookie

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О себе

Люблю пробовать что-то новое, тяжёлую музыку, долгие пешие прогулки, читать и абсурдный юмор

Не умею вовремя заткнуться

Мечтаю о собственной Тардис

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро

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Ах и вах) и все твои тебя найдут)
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