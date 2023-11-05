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Калининград
Профиль пользователя Catk

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О себе

Привет. Меня зовут Женя, 30 лет, недавно я переехала в Калиниград с мужем и маленьким ребёнком , в декрете. Каждый день гуляю в Гурьевске с коляской, ищу напарницу по интересам.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

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Воронеж → пообщаться

Учусь на психолога, если есть чем поделиться- несите мне, поговорим;)

Откликнулось 10 участников

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