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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Catk
О себе
Привет. Меня зовут Женя, 30 лет, недавно я переехала в Калиниград с мужем и маленьким ребёнком , в декрете. Каждый день гуляю в Гурьевске с коляской, ищу напарницу по интересам.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн
Участие в других событиях
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