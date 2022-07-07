Калининград
Профиль пользователя cadabra
О себе
Люблю гулять пешком, но никогда не знаю, куда бы отправиться, из-за этой неопределенности часто остаюсь дома или бестолково и недолго брожу по одним и тем же местам. Люблю кататься на велике, но история та же, как с прогулками.
Новые знакомства это здорово, но поддержать разговор зачастую не вывожу. Так-то помолчать тоже норм, меня не напрягает.
Кино и сериалы смотрю крайне редко.
Лодырь. Немного фотограф. Чуть-чуть рисую. Алкоголик без фанатизма. Не буйная. Адекватная. Замужем.
Профиль обновлён 29 апреля 2023 г.
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