Калининград
Профиль пользователя Bnmop
О себе
Здравствуйте меня зовут Надя провожу обучения всего спектра магических услуг Прогнозы на картах Таро🔮 : чувства, отношения, работа, бизнес.
Анализ проблемных отношений, мыслей, эмоций и поступков близкого человека, сложных жизненных ситуаций🔮, конфликтов.🔮
Поиск ответов на Ваши наболевшие вопросы и подсказок для выбора верного🔮 пути.
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Помогу принять верное решение, увидеть истинные причины проблем, понять близкого человека, а самое главное - самого себя!🔮
Расклад, обучение, Дистанционно.
Пишите в любое время! По всем вопросам обращайтесь
Профиль обновлён 2 марта 2023 г.
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