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Калининград
Профиль пользователя BigDogyDog

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О себе

Слушаю любой, абсолютно любой жанр музыки, но особенно притягивает классическая и традиционая музыка разных народов. Люблю после работы не много размялся в парке возле дома и почитать книгу, пока прогуливаюсь в нём. На выходных велопрогулки и посиделки с друзьями с настолками. Хожу по чайным клубам и никак не могу выбрать самый вкусный чай) Бросил курить, но пить ещё не бросил. Люблю выпить вина белого полусладкого с сырной тарелкой.

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
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