Калининград
Профиль пользователя Basera
О себе
В основном я работаю, а на выходные гуляю.
Профиль обновлён 31 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💰 Бизнес
Не нравится:
☣️ Токсичность 📚 Книги 💩 Странный юмор ✝️ Религия
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