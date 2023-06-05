Меня зовут Таня. Замужем, есть дочка (3,5 года). Увлекаюсь рисованием спиртовыми чернилами. Музыку слушаю разную, люблю настольные игры, аниме, недавно подсела на дорамы, что за уши не оттащить. Буду рада общению с интересными людьми

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

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