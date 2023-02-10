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Калининград
Профиль пользователя Artzo

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О себе

В Калининграде 2 года, но еще так и не обрела подруг или подругу, ту самую единственную, но зато какую)
Люблю посещать новые для себя кафе и рестораны, при этом не против насладиться ароматным кофе на лавочке в парке) Обожаю неспешные прогулки, вылазки на природу с палатками к морю , покатушки на великах.
Маленьких детей нет, взрослый сын, муж и 2 карманные собаки😅
В людях ценю искренность, открытость доброту и чувство юмора.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика

Участие в других событиях

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Калининград → прогуляться, перекусить

Вечер шаурмы на ходу

Откликнулись 2 участника

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