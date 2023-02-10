О себе

В Калининграде 2 года, но еще так и не обрела подруг или подругу, ту самую единственную, но зато какую)

Люблю посещать новые для себя кафе и рестораны, при этом не против насладиться ароматным кофе на лавочке в парке) Обожаю неспешные прогулки, вылазки на природу с палатками к морю , покатушки на великах.

Маленьких детей нет, взрослый сын, муж и 2 карманные собаки😅

В людях ценю искренность, открытость доброту и чувство юмора.