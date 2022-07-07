⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград

Калининград
Профиль пользователя Anna007

фото пользователя Anna007
фото #2 пользователя Anna007

О себе

Хочу найти подругу для совместного времяпрепровождения. Приехала в Калининград недавно, одной ужасно скучно.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🍷 Алкоголь

Не нравится:

💩 Шутки про говно ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alish
Калининград → Другое
Гулёны и Болтуши)
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Калининград

Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.