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Калининград
Обажаю людей с чувством юмора)
Калининград
Профиль пользователя Anmir
О себе
Обажаю людей с чувством юмора)
Прогулки с кофе, неотьемлемая часть моей жизни)
Приезжаю в командировку в Калининград в конце ноября, ищу компанию для прогулок, девочки отзовитесь🤗
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
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