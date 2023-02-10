Калининград

Профиль пользователя Anmir

О себе Обажаю людей с чувством юмора)

Прогулки с кофе, неотьемлемая часть моей жизни)

Приезжаю в командировку в Калининград в конце ноября, ищу компанию для прогулок, девочки отзовитесь🤗

Была в сети на прошлой неделе

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