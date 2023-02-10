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Калининград
Профиль пользователя Anmir

фото пользователя Anmir

О себе

Обажаю людей с чувством юмора)
Прогулки с кофе, неотьемлемая часть моей жизни)
Приезжаю в командировку в Калининград в конце ноября, ищу компанию для прогулок, девочки отзовитесь🤗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary15

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться и поболтать по душам)

Откликнулось 6 участников

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