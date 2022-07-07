Занимаюсь спортом, турники и тому подобное, люблю как простые прогулки так и на велосипеде, увлекаюсь гитарой, меломан

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь

☣️ Токсичность ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🏫 Учеба 💨 Кальян 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 🖼 Выставка / музей

Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.