Калининград
Профиль пользователя Anastasia_1
О себе
Я в отпуске в Вашем замечательном городе🌺💃❤️
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚴♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Калининград
Ищешь друзей и компанию в городе Калининград?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Калининград.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.