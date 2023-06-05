Калининград
Профиль пользователя Anastas66
О себе
Человек со своими тараканами)
Люблю музыку, в жанрах практически никаких ограничений. Единственное, что самые любимые группы - это старенький металл, но могу обсудить и что-то новое)
Так же люблю общение под пивко, простенько и не запарно)
Спортом не занимаюсь, как-то уж так получилось. А вот съедить на природу - это да, свежий воздух - чистый кайф)
Редко, но рисую, увлекаюсь различным хендмейдом.
Может странное явление, но я люблю свою работу 😂 А работаю я с янтарём, изготовливаю мозаику и всё такое, что только не делала так-то))
Мне в принципе интересно что-то делать руками, создавать с нуля что-то просто прикольное, если я вижу в этом какой-то смысл.
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
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