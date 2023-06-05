Человек со своими тараканами) Люблю музыку, в жанрах практически никаких ограничений. Единственное, что самые любимые группы - это старенький металл, но могу обсудить и что-то новое) Так же люблю общение под пивко, простенько и не запарно) Спортом не занимаюсь, как-то уж так получилось. А вот съедить на природу - это да, свежий воздух - чистый кайф) Редко, но рисую, увлекаюсь различным хендмейдом. Может странное явление, но я люблю свою работу 😂 А работаю я с янтарём, изготовливаю мозаику и всё такое, что только не делала так-то)) Мне в принципе интересно что-то делать руками, создавать с нуля что-то просто прикольное, если я вижу в этом какой-то смысл.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь

🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

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