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Калининград
Калининград
Профиль пользователя Anastas1a
О себе
Живу в Калининграде почти год. Ищу подруг, чтобы весело проводить время вместе❤️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового
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