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Калининград
Профиль пользователя Anastas1a

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О себе

Живу в Калининграде почти год. Ищу подруг, чтобы весело проводить время вместе❤️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Я Настя, 21 год. Я в Калининграде пол года, буду рада встретить подругу.

маленькое фото пользователя Gelja
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ta_tia_na

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_1

Калининград → прогуляться, перекусить

Можно встретиться, поболтать и попить кофе☺️

Откликнулось 5 участников

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