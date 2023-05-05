Ищу себя, новые интересы, новых людей, рада буду общению ✌️☺️

Была в сети на прошлой неделе

Поехать на море и посчитать котиков

Го гулять и весело проводить время)

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

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