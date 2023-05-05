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Калининград
Калининград
Профиль пользователя An_astasia
О себе
Ищу себя, новые интересы, новых людей, рада буду общению ✌️☺️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
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