⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград

Калининград
Профиль пользователя An_astasia

фото пользователя An_astasia

О себе

Ищу себя, новые интересы, новых людей, рада буду общению ✌️☺️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб

События пользователя

Калининград → пообщаться

Хочу найти компанию 😊

маленькое фото пользователя Aleksei1202
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofie

Калининград → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Katrin1

Калининград → прогуляться, перекусить

Го гулять и весело проводить время)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя MARIA022

Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя i_Rina

Калининград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, выпить кофе)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Katerinka1

Калининград → другое

Найти людей,чтобы разговаривать

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя ProstoKit

Калининград → прогуляться, перекусить

Поехать на море и посчитать котиков

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alish

Калининград → прогуляться, перекусить

Гулёны и Болтуши)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Gapligun

Калининград → собрать компанию

Тусич для музыкантов

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Калининград

маленькое фото пользователя Korik0
маленькое фото пользователя Xrustik
маленькое фото пользователя Leshagood
маленькое фото пользователя Astry
маленькое фото пользователя Vika14
маленькое фото пользователя Anastasiyaa1
маленькое фото пользователя Anna007
маленькое фото пользователя Yulia93
маленькое фото пользователя Frolya
маленькое фото пользователя Anatoliy39
маленькое фото пользователя Artzo
маленькое фото пользователя xxxz.1
маленькое фото пользователя Tatyana2222
маленькое фото пользователя DBaggy
маленькое фото пользователя cmitok
маленькое фото пользователя Viki0610
маленькое фото пользователя NaraPISKA
маленькое фото пользователя NadyaKlgd
маленькое фото пользователя Erida
маленькое фото пользователя Viiii
маленькое фото пользователя Basera
маленькое фото пользователя Maria_wow
маленькое фото пользователя SantaTolik
маленькое фото пользователя Vaganta
маленькое фото пользователя Mary15
маленькое фото пользователя Anasteyssha
маленькое фото пользователя Ks90
маленькое фото пользователя Olya16

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам