Калининград

Профиль пользователя Alla777

О себе Читаю книги по саморазвитию, люблю море, природу, хожу в кино, театры, концерты, немного играю на гитаре . Люблю жизнь, общение, путешествия!!!

Была в сети на прошлой неделе

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