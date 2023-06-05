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Калининград
Профиль пользователя Alla777

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О себе

Читаю книги по саморазвитию, люблю море, природу, хожу в кино, театры, концерты, немного играю на гитаре . Люблю жизнь, общение, путешествия!!!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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