Калининград

Профиль пользователя Alina_ivanova

О себе Ищу подругу по общим интересам)

Хочется гулять по красивому Калининграду, ходить в кино, ездить на море❤️

Была в сети пару дней назад

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