⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Калининград

Калининград
Профиль пользователя Alina_ivanova

фото пользователя Alina_ivanova

О себе

Ищу подругу по общим интересам)
Хочется гулять по красивому Калининграду, ходить в кино, ездить на море❤️

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Калининград → прогуляться, перекусить

Предлагаю съездить на море, выпить кофе)как вариант прогуляться на острове Канта

маленькое фото пользователя Ta_tia_na
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Калининград

маленькое фото пользователя mememeto
маленькое фото пользователя Vishnevsky
маленькое фото пользователя F1R3F0X
маленькое фото пользователя GaLka
маленькое фото пользователя Gelja
маленькое фото пользователя PolarDaNorth
маленькое фото пользователя phisic81
маленькое фото пользователя DxD202g
маленькое фото пользователя Andrew22
маленькое фото пользователя ARMAGIDOS
маленькое фото пользователя Timuara
маленькое фото пользователя Venom
маленькое фото пользователя Vika14
маленькое фото пользователя Anastas66
маленькое фото пользователя Bnmop
маленькое фото пользователя Alyulyu
маленькое фото пользователя VovaHappy
маленькое фото пользователя Kalkina
маленькое фото пользователя Ok.go
маленькое фото пользователя Kris20
маленькое фото пользователя mashaassww
маленькое фото пользователя Kristina15
маленькое фото пользователя loloikc
маленькое фото пользователя Grulexa
маленькое фото пользователя Javid
маленькое фото пользователя Albert2127
маленькое фото пользователя Viki0610
маленькое фото пользователя Egothika

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам