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Ижевск
Профиль пользователя Windofchange

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О себе

Люблю ветер в лицо,гонять на велике,вкусно покушать,ванильный кофе с корицей,сосны,посмеяться от души..

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Все сложнее стало найти того,с кем можно просто прогуляться,поболтать,посмеяться

маленькое фото пользователя Olyusha
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Ижевск → прогуляться, перекусить

В Ижевске недавно, ищу подругу

Откликнулись 2 участника

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