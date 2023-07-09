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Ижевск
Ижевск
Профиль пользователя Windofchange
О себе
Люблю ветер в лицо,гонять на велике,вкусно покушать,ванильный кофе с корицей,сосны,посмеяться от души..
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога
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