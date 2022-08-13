Ижевск
Профиль пользователя Viverdia

фото пользователя Viverdia
фото #2 пользователя Viverdia

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Labomba18
Ижевск → Другое

Мир дружба жвачка

маленькое фото пользователя Check_sun
Ижевск → Другое

Ищу подругу для общения по душам 🫂

маленькое фото пользователя Anna24
Ижевск → Другое

Прогулка, посиделка

маленькое фото пользователя Ksunia
Ижевск → Другое

Вкусно покушать и поболтать

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