О себе

Тьютор английского языка, параллельно веду свой блог и изучаю другие языки.

Стараюсь вносить в свою жизнь больше разнообразия и почти никогда не сижу на месте. Люблю фитнес, танцы, книги, психологию, дизайн, путешествия.