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Ижевск
Профиль пользователя Vikky_Chan

фото пользователя Vikky_Chan

О себе

Тьютор английского языка, параллельно веду свой блог и изучаю другие языки.
Стараюсь вносить в свою жизнь больше разнообразия и почти никогда не сижу на месте. Люблю фитнес, танцы, книги, психологию, дизайн, путешествия.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь
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