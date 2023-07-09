Люблю игры, чаще мобильные играю, иногда залипаю на нинтендо, смотрю фильмы, сериалы, не против активного отдыха, впрочем и тихо посидеть тоже люблю, музыку слушаю всякую(сборная солянка))

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа

Ижевск → активный отдых На мото покататься по полям, без хардкора

Москва → Другое Найти человека, с которым можно проходить тесты на всяких персонажей)

Москва → Другое Буду рада общению, пол не важен.

Чебоксары → Другое Не мограй. Моргнешь, и ты труп.

Москва → Другое Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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