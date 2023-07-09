Ижевск
Профиль пользователя Strogg
О себе
Люблю игры, чаще мобильные играю, иногда залипаю на нинтендо, смотрю фильмы, сериалы, не против активного отдыха, впрочем и тихо посидеть тоже люблю, музыку слушаю всякую(сборная солянка))
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?
Не мограй. Моргнешь, и ты труп.
Буду рада общению, пол не важен.
Найти человека, с которым можно проходить тесты на всяких персонажей)
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