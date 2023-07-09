Ижевск
Профиль пользователя Strogg

фото пользователя Strogg

О себе

Люблю игры, чаще мобильные играю, иногда залипаю на нинтендо, смотрю фильмы, сериалы, не против активного отдыха, впрочем и тихо посидеть тоже люблю, музыку слушаю всякую(сборная солянка))

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа

События пользователя

Ижевск → пообщаться

Просто поболтать о выборе

Ижевск → активный отдых

На мото покататься по полям, без хардкора

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Not_the_same
Москва → Другое

Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

маленькое фото пользователя Lerneri
Чебоксары → Другое

Не мограй. Моргнешь, и ты труп.

маленькое фото пользователя Mamura
Москва → Другое

Буду рада общению, пол не важен.

маленькое фото пользователя LissaCD
Москва → Другое

Найти человека, с которым можно проходить тесты на всяких персонажей)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ижевск

Ищешь друзей и компанию в городе Ижевск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ижевск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.