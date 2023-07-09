Ижевск
Профиль пользователя Sinekrilaya

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О себе

Занимаюсь творчеством, люблю читать и гулять. Также я занимаюсь Арт-терапией и позитивной психологией

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Посидеть в летней кафешке, насладиться погодой☺️

Ижевск → сходить на мероприятие

Кто поедет на Улетай и составит мне компанию?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viverdia
Ижевск → Другое

Прогуляться, перекусить)

маленькое фото пользователя Kris2002
Ижевск → Другое

Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться

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