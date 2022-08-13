Ижевск
Профиль пользователя SanchezMax

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О себе

Играю в видеоигры для сюжета (на данный момент - Plague Tale: Requiem)
Также в настольные игры (из любимых - Энергосети и Таверна: Красный дракон)
Не чураюсь аниме(сейчас 5 онгоингов, Dr. Stone - топ🙃)
Летом велосипед для передвижения, зимой сноуборд для души)

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро
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