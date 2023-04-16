Ижевск
Профиль пользователя Renata18
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым друзьям ))
Ижевск → Другое
Прогуляться, перекусить)
Красноярск → Другое
Хочу поболтать с необычной личностью ✨
Ижевск → Другое
Мир дружба жвачка
Ижевск → Другое
Прогулка, посиделка
Ростов-на-Дону → Другое
а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
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