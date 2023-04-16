Ижевск
Профиль пользователя Renata18

фото пользователя Renata18
фото #2 пользователя Renata18

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Ижевск → пообщаться

Хотела бы пообщаться на различные темы

Участие в других событиях

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Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Saida44
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Обо всём на свете🙃

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Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

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Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

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Буду рада новым друзьям ))

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Прогуляться, перекусить)

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Хочу поболтать с необычной личностью ✨

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Мир дружба жвачка

маленькое фото пользователя Anna24
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Прогулка, посиделка

маленькое фото пользователя lexaheda
Ростов-на-Дону → Другое

а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:

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Другие пользователи из города Ижевск

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