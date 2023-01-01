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Ижевск
Профиль пользователя PrizrakR

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О себе

Нравится гулять, хайкинг
Настольные игры
С пользой провести время, активности, за любой разумный кипишь))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре
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