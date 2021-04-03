Увлекаюсь психологией для себя, понимания других людей, в данный период прорабатываю себя на тренинге. Нравится бьюти индустрия, работаю в ней, могу поговорить на темы, касающиеся её 🙂 Интересна мода и стиль, читаю стилистов, развиваюсь в этом направлении 🙃 Очень нравится тема этикета, хоть это и никто не изучает. Люблю смотреть фильмы, ходить в кино, гулять, хочу возобновить игры в бильярд (американку). Ищу компанию для вечерних посиделок где-нибудь: кафе, ресторан, кальянная, лаундж бар, иногда можно дойти и подэнсить 💃 также рассматриваю совместный поход в кино, на прогулку по городу или в парке, бильярд и пр.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

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