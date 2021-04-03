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Ижевск
Профиль пользователя ponita

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О себе

Увлекаюсь психологией для себя, понимания других людей, в данный период прорабатываю себя на тренинге.

Нравится бьюти индустрия, работаю в ней, могу поговорить на темы, касающиеся её 🙂

Интересна мода и стиль, читаю стилистов, развиваюсь в этом направлении 🙃

Очень нравится тема этикета, хоть это и никто не изучает.

Люблю смотреть фильмы, ходить в кино, гулять, хочу возобновить игры в бильярд (американку). Ищу компанию для вечерних посиделок где-нибудь: кафе, ресторан, кальянная, лаундж бар, иногда можно дойти и подэнсить 💃 также рассматриваю совместный поход в кино, на прогулку по городу или в парке, бильярд и пр.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Ижевск → другое
Ищу компанию для совместного покура кальяна вечерком
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