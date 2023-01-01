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Ижевск
В свободное время вяжу крючком и люблю готовить различные десерты.
Ижевск
Профиль пользователя Polina22
О себе
В свободное время вяжу крючком и люблю готовить различные десерты.
Нравится гулять по городу.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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