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Ижевск
Профиль пользователя Polina22

фото пользователя Polina22

О себе

В свободное время вяжу крючком и люблю готовить различные десерты.
Нравится гулять по городу.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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