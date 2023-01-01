Люблю активный отдых, природу, изучать что то новое, читать книги, танцевать, веду здоровый образ жизни

Была в сети пару дней назад

В Ижевске недавно, ищу подругу

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