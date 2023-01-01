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Ижевск
Ижевск
Профиль пользователя Olyusha
О себе
Люблю активный отдых, природу, изучать что то новое, читать книги, танцевать, веду здоровый образ жизни
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
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