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Ижевск
Профиль пользователя Olyusha

фото пользователя Olyusha

О себе

Люблю активный отдых, природу, изучать что то новое, читать книги, танцевать, веду здоровый образ жизни

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🍷 Алкоголь

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

В Ижевске недавно, ищу подругу

маленькое фото пользователя Monita
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Monita

Ижевск → прогуляться, перекусить

Давайте просто дружить ,приглашать друг друга погулять

Откликнулись 2 участника

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